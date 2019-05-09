Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Hold

Beiersdorf
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89.40 € 		Abst. Kursziel*:
12.98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
89.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

