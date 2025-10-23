Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Papier unter der Lupe 23.10.2025 16:13:44

Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Beiersdorf-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.1 Prozent auf 96.00 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25.00 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 459’758 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 21.9 Prozent zu Buche. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu Beiersdorf AG

