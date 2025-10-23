Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.1 Prozent auf 96.00 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25.00 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 459’758 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 21.9 Prozent zu Buche. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

