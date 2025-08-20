Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Zahlenwerk 20.08.2025 07:01:06

Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Walmart legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Walmart stellt am 21.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

34 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 175,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 169,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 705,98 Milliarden USD, gegenüber 680,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

