Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.12 Prozent auf 46’439.03 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.432 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.377 Prozent auf 46’206.69 Punkte an der Kurstafel, nach 46’381.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46’364.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46’714.27 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’631.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’581.78 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, bei 42’124.65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.55 Prozent nach oben. Bei 46’714.27 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2.93 Prozent auf 351.30 USD), Boeing (+ 2.11 Prozent auf 216.56 USD), 3M (+ 1.87 Prozent auf 156.74 USD), Chevron (+ 1.85 Prozent auf 158.94 USD) und Johnson Johnson (+ 1.48 Prozent auf 176.78 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-2.12 Prozent auf 222.81 USD), NVIDIA (-1.90 Prozent auf 180.13 USD), Home Depot (-1.51 Prozent auf 346.00 EUR), Walmart (-1.16 Prozent auf 101.63 USD) und Visa (-0.95 Prozent auf 341.10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’513’768 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.640 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

