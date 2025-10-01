Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sentiment positiv 01.10.2025 12:33:00

Bleibt die Alibaba-Aktie im Aufwärtstrend? Analysten weiter optimistisch

Bleibt die Alibaba-Aktie im Aufwärtstrend? Analysten weiter optimistisch

Nach fehlenden Handelsimpulsen aus China richten sich die Blicke der Anleger auf die in den USA gehandelten Aktien des chinesischen Techriesen Alibaba.

Alibaba
142.94 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen
• Kursgewinne in Hongkong seit Jahresstart bei über 114 Prozent
• Expansion der KI-Infrastruktur und neues Modell "Qwen3-Max"
• Analysten optimistisch, Kursziel für ADRS bei rund 185 US-Dollar

Zwei starke Handelstage hat die Alibaba-Aktie in Hongkong in dieser Woche bereits erlebt: Am Montag ging es um mehr als vier Prozent nach oben, am Dienstag schloss der Anteilsschein 2,08 Prozent fester bei 177 HKD und baute seine Kursgewinne seit Jahresstart damit auf satte 114,8 Prozent aus.

Doch nun fehlen Impulse aus Hongkong, wo der Markt eine einwöchige Feiertagspause einlegt. Entsprechend gespannt blicken Anleger an die NYSE, wo ADRS-Aktien des Unternehmens gehandelt werden. Vorbörslich zeichnet sich hier zur Wochenmitte ein Plus von 0,21 Prozent auf 179,10 US-Dollar ab.

Aufwärtstrend bleibt intakt

Das Sentiment für Alibaba bleibt dabei positiv. Das Unternehmen profitierte zuletzt in grossem Stil von den eigenen KI-Bemühungen, auch wenn regulatorische Bedenken und Gewinnmitnahmen zwischenzeitlich für einen Rücksetzer gesorgt hatten.

Auf der prestigeträchtigen Apsara-Konferenz hatte der chinesische E-Commerce- und Technologieriese seine Pläne zum massiven Ausbau der globalen KI-Infrastruktur präsentiert - im Zentrum der Wachstumsstrategie steht das neue KI-Modell "Qwen3-Max", das mit mehr als einer Billion Parametern zu den leistungsfähigsten Systemen weltweit zählt. Parallel kündigte Alibaba den Bau zahlreicher neuer Rechenzentren in mehreren Ländern an, um seine globale Cloud-Präsenz deutlich auszubauen.

Ein weiterer Treiber der Kursexplosion war die neue strategische Zusammenarbeit mit dem Telekommunikationsriesen China Unicom im Bereich der KI-Chips. Diese Kooperation unterstreicht Alibabas Doppelstrategie: Während der Konzern mit NVIDIA bei fortschrittlichen Cloud-Lösungen kooperiert, entwickelt er gleichzeitig eigene Chip-Technologien für die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur in China.

Analysten bleiben trotz Korrektur optimistisch

Trotz des zwischenzeitlichen Rücksetzers zeigen sich Marktbeobachter für die mittelfristige Entwicklung der Alibaba-Aktie überwiegend positiv gestimmt. Analysten heben besonders das dynamische Wachstum im Cloud-Geschäft hervor und haben in Reaktion auf die KI-Offensive teilweise ihre Kursziele deutlich angehoben

Das durchschnittliche Kursziel für die ADRS-Titel liegt bei TipRanks bei 185,23 US-Dollar, was ein leichtes Aufwärtspotenzial signalisiert. Von 20 Analysten empfehlen 18 die Alibaba-Aktie zum Kauf, zwei haben ein "Halten"-Rating vergeben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

