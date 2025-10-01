Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Sentiment positiv
|
01.10.2025 12:33:00
Bleibt die Alibaba-Aktie im Aufwärtstrend? Analysten weiter optimistisch
Nach fehlenden Handelsimpulsen aus China richten sich die Blicke der Anleger auf die in den USA gehandelten Aktien des chinesischen Techriesen Alibaba.
• Expansion der KI-Infrastruktur und neues Modell "Qwen3-Max"
• Analysten optimistisch, Kursziel für ADRS bei rund 185 US-Dollar
Zwei starke Handelstage hat die Alibaba-Aktie in Hongkong in dieser Woche bereits erlebt: Am Montag ging es um mehr als vier Prozent nach oben, am Dienstag schloss der Anteilsschein 2,08 Prozent fester bei 177 HKD und baute seine Kursgewinne seit Jahresstart damit auf satte 114,8 Prozent aus.
Doch nun fehlen Impulse aus Hongkong, wo der Markt eine einwöchige Feiertagspause einlegt. Entsprechend gespannt blicken Anleger an die NYSE, wo ADRS-Aktien des Unternehmens gehandelt werden. Vorbörslich zeichnet sich hier zur Wochenmitte ein Plus von 0,21 Prozent auf 179,10 US-Dollar ab.
Aufwärtstrend bleibt intakt
Das Sentiment für Alibaba bleibt dabei positiv. Das Unternehmen profitierte zuletzt in grossem Stil von den eigenen KI-Bemühungen, auch wenn regulatorische Bedenken und Gewinnmitnahmen zwischenzeitlich für einen Rücksetzer gesorgt hatten.
Auf der prestigeträchtigen Apsara-Konferenz hatte der chinesische E-Commerce- und Technologieriese seine Pläne zum massiven Ausbau der globalen KI-Infrastruktur präsentiert - im Zentrum der Wachstumsstrategie steht das neue KI-Modell "Qwen3-Max", das mit mehr als einer Billion Parametern zu den leistungsfähigsten Systemen weltweit zählt. Parallel kündigte Alibaba den Bau zahlreicher neuer Rechenzentren in mehreren Ländern an, um seine globale Cloud-Präsenz deutlich auszubauen.
Ein weiterer Treiber der Kursexplosion war die neue strategische Zusammenarbeit mit dem Telekommunikationsriesen China Unicom im Bereich der KI-Chips. Diese Kooperation unterstreicht Alibabas Doppelstrategie: Während der Konzern mit NVIDIA bei fortschrittlichen Cloud-Lösungen kooperiert, entwickelt er gleichzeitig eigene Chip-Technologien für die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur in China.
Analysten bleiben trotz Korrektur optimistisch
Trotz des zwischenzeitlichen Rücksetzers zeigen sich Marktbeobachter für die mittelfristige Entwicklung der Alibaba-Aktie überwiegend positiv gestimmt. Analysten heben besonders das dynamische Wachstum im Cloud-Geschäft hervor und haben in Reaktion auf die KI-Offensive teilweise ihre Kursziele deutlich angehoben
Das durchschnittliche Kursziel für die ADRS-Titel liegt bei TipRanks bei 185,23 US-Dollar, was ein leichtes Aufwärtspotenzial signalisiert. Von 20 Analysten empfehlen 18 die Alibaba-Aktie zum Kauf, zwei haben ein "Halten"-Rating vergeben.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Alibaba
|
30.09.25
|Alibaba-Aktie nach Kursgewinnen leichter: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren (finanzen.ch)
|
30.09.25
|China’s Alibaba is a late entrant to the AI pantheon (Financial Times)
|
29.09.25
|Aufwärtstrend intakt: Das treibt die Alibaba-Aktie zum Wochenstart kräftig an (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Alibaba integriert NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. von Gewinnmitnahmen belastet (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Weitere Investitionen in KI treiben Alibaba-Aktie kräftig an (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MÄRKTE USA/Börse gut behauptet erwartet - KI-Pläne beflügeln Alibaba (Dow Jones)
|
24.09.25
|MARKT USA/Börse gut behauptet erwartet - Micron und Alibaba stützen Tech-Sektor (Dow Jones)
|
24.09.25
|Alibaba Cloud Announces International Expansion Plans to Power the Next-Generation AI Innovations (EQS Group)
Analysen zu Alibaba
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex schüttelt anfängliche Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}