Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JENOPTIK äussert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,363 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,09 Prozent verringert. Damals waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,08 Prozent auf 265,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 274,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 EUR, gegenüber 1,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch