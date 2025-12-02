Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Meyer Burger-Aktie springt hoch: Definitive Nachlassstundung erhalten
ABB-Aktie leicht fester: Übernahme von Gamesa Electric von Siemens abgeschlossen
Bilfinger-Aktie zieht kräftig an: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Givaudan-Aktie aber leichter: Kauf von US-Parfumhersteller Belle Aire Creations abgeschlossen
Geändert am: 02.12.2025 09:15:31

SMI und DAX kaum verändert -- Börsen in Fernost verhalten

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag zunächst wenig bewegt. Unterdessen bleiben auch die Anleger in Asien in Deckung.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse halten sich am Dienstag erneut zurück.

Der SMI verbucht vorerst keine grossen Schritte.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich zurückhaltend.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag verhalten in den Handel gegangen. Die US-Börsen sind schwach in den Dezember gestartet und entsprechend bremsend wirken die Vorgaben von der Wall Street. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger nach negativen Konjunkturdaten und vor der wichtigen Fed-Zinsentscheidung vorsichtiger. Die nachlassende Risikobereitschaft zeigte sich besonders auch im Bitcoin, der am gestrigen Handelstag kräftig unter Druck kam.

"Bislang verlief der Start in den letzten Handelsmonat des Jahres alles andere als euphorisch und frische Impulse sind derzeit Mangelware", kommentierte ein Händler. Die Agenda für den Tagesverlauf ist derweil hierzulande ausgedünnt. Auch aus den USA stehen keine Konjunkturdaten an, die weitere Hinweise auf die Zinsentscheidung nächste Woche liefern könnten. Aus Europa kommen indes Inflations- und Arbeitsmarktdaten.

DEUTSCHLAND

Nach dem schwachen Dezember-Start tritt der deutsche Aktienmarkt auch am Dienstag zunächst mehr oder weniger auf der Stelle.

Der DAX eröffnet mit einem kleinen Aufschlag von 0,20 Prozent bei 23'637,40 Punkten und hält sich anschliessend knapp im Plus.

Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im DAX erst einmal durchzuatmen. Tags zuvor hatte der Ende November noch so stark erholte Leitindex wieder Federn gelassen. Zwischenzeitlich war er sogar bis auf 23'433 Punkte abgesackt. Letztlich konnte er aber im Kurschart das Schlimmste verhindern und rettete sich wieder über die runde Marke von 23'500 Punkten und die einfache 200-Tage-Linie als wichtigem Trendbarometer.

An der Wall Street war der Rücksetzer am Abend moderater ausgefallen und in Asien zeichnete sich am Morgen kein klarer Trend ab.

WALL STREET

Der Dow Jones begann die Sitzung mit moderate Abgaben und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Letztlich gab er 0,90 Prozent auf 47'289,33 Punkte nach.
Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel unterdessen deutlicher im Minus und reduzierte seine Verluste im Laufe des Tages etwas. Er verabschiedete sich 0,38 Prozent schwächer bei 23'275,92 Zählern in den Feierabend.

Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger etwas vorsichtiger. Zum Sinnbild einer global nachlassenden Risikobereitschaft wurden vor allem Kryptowährungen, während Sorgen wegen einer möglichen Leitzinserhöhung in Japan weltweit die Anleger beschäftigten.

Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex kamen auch schwache Konjunktursignale aus der US-Industrie. "Die US-Industrienachfrage bleibt schwach, was im Gegensatz steht zu einigen positiveren, zuletzt erhobenen Daten", schrieb Analyst Julian Mitchell von der Barclays-Bank. Er geht weiterhin davon aus, dass eine kurzfristige industrielle Erholung vorerst sehr langsam und unruhig verlaufen wird.

Anleger nehmen solche Daten genau unter die Lupe vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Derzeit wird eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung eingepreist.

Die Währungshüter stehen auch im Fokus, weil US-Präsident Donald Trump seit Monaten Druck auf den Fed-Chef Jerome Powell ausübt und diesen im kommenden Jahr ersetzen will. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für seine Nachfolge.

ASIEN

Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Dienstag zurückhaltend.

In Tokio tendierte der Nikkei 225 zum Schluss unverändert auf 49'303,45 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite hingegen um 0,42 Prozent zurück auf 3'897,71 Zähler.

In Hongkong kann der Hang Seng unterdessen zeitweise leicht um 0,12 Prozent zulegen auf 26'065,69 Einheiten.

Überwiegend wenig verändert zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag im Verlauf. Tendenziell stützend wirkt die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember nach erneut schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag sowie mit der Aussicht, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden könnte. Er dürfte eine taubenhafte Geldpolitik betreiben.

Stärker im Fokus stehen die Anleihemärkte nach dem globalen Renditeanstieg am Vortag. Auslöser waren Aussagen von Japans Notenbankchef Ueda, wonach ein schwacher Yen die Inflation beschleunige, die sich zuletzt bereits hartnäckig erhöht zeigte. Dies wurde als Indiz für eine mögliche Zinserhöhung im Dezember gewertet. Am Dienstag stehen die Zeichen bei den Anleihen aber auf Entspannung. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen gibt um 1 Basispunkt auf 1,86 Prozent nach. Der Yen zeigt sich wenig bewegt, nachdem er am Vortag zunächst gestiegen war, dann aber einen Teil der Gewinne wieder einbüsste.

In Tokio geht es leicht nach oben. Nach Einschätzung von Capital Economics ist die Sorge vor höheren japanischen Zinsen übertrieben. Japan sei zwar ein grosser globaler Gläubiger, aber höhere japanische Renditen würden nicht zwangsläufig eine Kapitalrückführung bedeuten, die die globalen Märkte gefährden würde, schreibt Analyst Thomas Mathews.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
