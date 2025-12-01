Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TecDAX-Marktbericht 01.12.2025 17:58:25

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

TecDAX-Kurs am Montag zum Handelsende.

Schlussendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 1.05 Prozent auf 3’554.02 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 561.551 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.342 Prozent tiefer bei 3’579.49 Punkten, nach 3’591.78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’539.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’581.61 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 3’629.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der TecDAX bei 3’739.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 3’429.57 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 3.42 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 1.89 Prozent auf 50.05 EUR), PNE (+ 0.59 Prozent auf 10.26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.41 Prozent auf 34.30 EUR), SAP SE (+ 0.17 Prozent auf 208.90 EUR) und United Internet (+ 0.08 Prozent auf 25.88 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Kontron (-4.23 Prozent auf 23.10 EUR), AIXTRON SE (-4.18 Prozent auf 17.19 EUR), SMA Solar (-3.99 Prozent auf 33.22 EUR), JENOPTIK (-3.50 Prozent auf 19.05 EUR) und HENSOLDT (-3.15 Prozent auf 66.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’013’868 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.453 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

