|
02.12.2025 07:44:07
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
C3ai öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
C3.ai präsentiert am 03.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,327 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 74,9 Millionen USD aus - das entspräche einem Minus von 20,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,250 USD je Aktie, gegenüber -2,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 298,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 389,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
01.12.25
|C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
01.12.25
|C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.09.25
|C3.ai-Aktie deutlich leichter: Konzern kämpft mit sinkendem Umsatz und Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.25
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen (finanzen.ch)
Analysen zu C3.ai Inc
