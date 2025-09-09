JENOPTIK-Aktie etwas leichter: JENOPTIK investiert in Ausbau der Optik-Fertigung in Jena

Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.

"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.

DOW JONES