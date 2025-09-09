JENOPTIK-Aktie etwas leichter: JENOPTIK investiert in Ausbau der Optik-Fertigung in Jena

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 16:42:40

JENOPTIK baut seine High-end-Fertigung für Halbleiteroptiken in Jena aus und investiert dafür ab dem Jahresende einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau einer aktuell leerstehenden Halle.

JENOPTIK
16.21 CHF -4.19%
Kaufen Verkaufen
Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.

"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images,JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

