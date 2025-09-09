JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
09.09.2025 16:42:40
JENOPTIK-Aktie etwas leichter: JENOPTIK investiert in Ausbau der Optik-Fertigung in Jena
JENOPTIK baut seine High-end-Fertigung für Halbleiteroptiken in Jena aus und investiert dafür ab dem Jahresende einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau einer aktuell leerstehenden Halle.
"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.
Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images,JENOPTIK
