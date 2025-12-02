SDAX-Handel aktuell: SDAX bewegt sich am Dienstagmittag seitwärts

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.00 Prozent stärker bei 16’477.35 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 83.111 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 16’477.64 Punkte an der Kurstafel, nach 16’476.82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16’504.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’388.41 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16’731.99 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 16’444.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’511.24 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18.65 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 6.48 Prozent auf 131.40 EUR), STRATEC SE (+ 3.96 Prozent auf 23.60 EUR), Schaeffler (+ 3.84 Prozent auf 6.90 EUR), Salzgitter (+ 2.11 Prozent auf 35.74 EUR) und Energiekontor (+ 2.08 Prozent auf 34.35 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-3.74 Prozent auf 18.00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2.82 Prozent auf 1.86 EUR), JENOPTIK (-2.68 Prozent auf 18.54 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1.96 Prozent auf 75.20 EUR) und Stabilus SE (-1.90 Prozent auf 20.60 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 331’333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6.293 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

