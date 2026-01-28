Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 07:06:07

Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Apple veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Apple
200.26 CHF 1.91%
Apple stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet.

Apple soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,40 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 29 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,23 USD im Vergleich zu 7,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 452,22 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com

