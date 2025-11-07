Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'298 0.0%  SPI 16'975 -0.1%  Dow 46'987 0.2%  DAX 23'570 -0.7%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'567 -0.8%  Gold 4'000 0.6%  Bitcoin 83'398 2.1%  Dollar 0.8054 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091

Dow Jones-Performance 07.11.2025 22:33:41

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Beim Dow Jones standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 46’987.10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.664 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.731 Prozent fester bei 47’255.12 Punkten, nach 46’912.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46’996.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 46’495.62 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.49 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 46’602.98 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 43’968.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’729.34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.84 Prozent zu. Bei 48’040.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 36’611.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 2.16 Prozent auf 70.55 USD), Sherwin-Williams (+ 1.95 Prozent auf 340.16 USD), Amgen (+ 1.46 Prozent auf 320.20 USD), Chevron (+ 1.36 Prozent auf 155.02 USD) und Travelers (+ 1.29 Prozent auf 279.81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-1.93 Prozent auf 306.38 USD), Nike (-1.29 Prozent auf 61.09 USD), Caterpillar (-1.17 Prozent auf 563.10 USD), Boeing (-0.96 Prozent auf 194.61 USD) und Honeywell (-0.94 Prozent auf 194.07 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 63’184’573 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.112 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

