Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’567 -0.4%  SPI 17’287 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’283 -0.2%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’657 -0.5%  Gold 4’138 0.3%  Bitcoin 85’776 -0.9%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 62.4 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Alector-Aktie mit Kurssturz: GSK und Alector stellen Tests an Demenzmittel ein
Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

56.34
CHF
0.33
CHF
0.59 %
09:16:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 07:26:52

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
56.34 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softdrinkhersteller habe seinen Status als Klassenbester mit den Ergebnissen des dritten Quartals bestätigt, schrieb Peter Grom am Dienstagabend. Er rät den Anlegern, am Ball zu bleiben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 82.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 71.22 		Abst. Kursziel*:
15.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 71.25 		Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse