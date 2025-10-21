Coca-Cola 56.34 CHF 0.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softdrinkhersteller habe seinen Status als Klassenbester mit den Ergebnissen des dritten Quartals bestätigt, schrieb Peter Grom am Dienstagabend. Er rät den Anlegern, am Ball zu bleiben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





