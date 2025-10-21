Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
56.34CHF
0.33CHF
0.59 %
09:16:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.10.2025 07:26:52
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softdrinkhersteller habe seinen Status als Klassenbester mit den Ergebnissen des dritten Quartals bestätigt, schrieb Peter Grom am Dienstagabend. Er rät den Anlegern, am Ball zu bleiben./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 82.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 71.22
|
Abst. Kursziel*:
15.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 71.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
