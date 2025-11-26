Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|
26.11.2025 22:33:41
Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester
Der Dow Jones schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.
Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.67 Prozent höher bei 47’427.12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18.959 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.34 Prozent leichter bei 46’482.36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47’112.45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47’196.15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47’571.40 Zählern.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47’207.12 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’418.07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der Dow Jones bei 44’860.31 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.88 Prozent zu. Bei 48’431.57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2.46 Prozent auf 186.92 USD), Home Depot (+ 2.14 Prozent auf 306.10 EUR), Walmart (+ 1.96 Prozent auf 109.10 USD), Microsoft (+ 1.78 Prozent auf 485.50 USD) und Goldman Sachs (+ 1.71 Prozent auf 816.01 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2.55 Prozent auf 228.15 USD), Merck (-0.97 Prozent auf 104.63 USD), Honeywell (-0.54 Prozent auf 189.99 USD), 3M (-0.43 Prozent auf 170.80 USD) und IBM (-0.42 Prozent auf 303.21 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’501’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.831 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
