AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Mangelnde Investitionen
|
15.09.2025 10:52:40
AstraZeneca-Aktie unter Druck nach Baustopp in Cambridge
AstraZeneca hat die Erweiterung eines Forschungsstandortes in Grossbritannien auf Eis gelegt.
Jüngst hatte auch der US-Pharmakonzern Merck seine Pläne für ein Forschungszentrum in London eingestellt. Er verwies auf die mangelnden Investitionen in der Branche und die nicht ausreichende Bewertung innovativer Medikamente und Impfstoffe durch die aufeinander folgenden britischen Regierungen.
AstraZeneca hatte die Cambridge-Pläne im März 2024 zusammen mit einem Projekt in Liverpool, das im Januar abgesagt wurde, vorgestellt. Zwischen diesen beiden Ankündigungen hat der Konzern geplante Investitionen von 650 Millionen Pfund in Grossbritannien abgesagt oder ausgesetzt.
Die Branche hat mit Unsicherheit in den USA zu kämpfen. US-Präsident Donald Trump hat im Juli 17 Pharmaunternehmen aufgefordert, die für US-Verbraucher anfallenden Kosten für Medikamente auf den niedrigsten Preis, der in anderen entwickelten Ländern gezahlt wird, zu senken.Zuletzt ging es für die Papiere von AstraZeneca im Londoner Handel um 3,39 Prozent runter auf 113,94 Pfund.
DJG/DJN/mgo/hab
DOW JONES
