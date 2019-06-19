Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.06.2019
24.10.2025 11:27:22

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
