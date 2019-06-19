AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
140.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
143.95 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
12:26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
09:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Freitagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:28