NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte./rob/gl/ajx;