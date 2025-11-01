Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz des Starinvestors
|
01.11.2025 13:10:00
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet
Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.
Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Noch konnten die Aktien im NASDAQ-Handel nicht auf die Bilanzveröffentlichung reagieren. Am Freitag ging die A-Aktie 0,3 Prozent tiefer bei 715.740 US-Dollar in den Feierabend, während die B-Aktie die Woche 0,2 Prozent schwächer bei 477,54 US-Dollar abschloss.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
|
31.10.25
|S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.10.25