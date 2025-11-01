Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet

Anleger blicken traditionell mit grossem Interesse auf die Ergebnisse und Investmententscheidungen der Buffett-Holding Berkshire Hathaway

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.

Noch konnten die Aktien im NASDAQ-Handel nicht auf die Bilanzveröffentlichung reagieren. Am Freitag ging die A-Aktie 0,3 Prozent tiefer bei 715.740 US-Dollar in den Feierabend, während die B-Aktie die Woche 0,2 Prozent schwächer bei 477,54 US-Dollar abschloss.

Redaktion finanzen.ch