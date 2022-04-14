Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie

AstraZeneca
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
142.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:40 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
