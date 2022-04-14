AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:27
|LSE-Handel FTSE 100 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Freitagvormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
30.10.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Börse London in Rot: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|95.03
|0.03%
