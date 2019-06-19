AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 14500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter der Führung von Unternehmenschef Pascal Soriot lägen die Erträge des Pharmakonzerns dauerhaft über den Kapitalkosten, schrieb Luisa Hector in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Neue Daten zu Medikamenten, welche die Briten auf der Esmo-Krebskonferenz am vergangenen Wochenende vorgestellt hätten, untermauerten diesen Trend. Hector hob ihre Prognosen für die Spitzenumsätze von Enhertu und Datroway deutlich an. 2026 stünden weitere Daten auf der Agenda, welche die günstig bewertete Aktie antreiben könnten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
145.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
