AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
22.10.2025 07:01:08

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
135.12 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 14500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter der Führung von Unternehmenschef Pascal Soriot lägen die Erträge des Pharmakonzerns dauerhaft über den Kapitalkosten, schrieb Luisa Hector in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Neue Daten zu Medikamenten, welche die Briten auf der Esmo-Krebskonferenz am vergangenen Wochenende vorgestellt hätten, untermauerten diesen Trend. Hector hob ihre Prognosen für die Spitzenumsätze von Enhertu und Datroway deutlich an. 2026 stünden weitere Daten auf der Agenda, welche die günstig bewertete Aktie antreiben könnten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

