27.08.2025 09:20:12
AstraZeneca Hold
AstraZeneca
127.60 CHF -0.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
137.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
06:00
|AstraZeneca regains ground in China after turbulent year (Financial Times)
|
26.08.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Angespannte Stimmung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
