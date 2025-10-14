Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’483 0.4%  SPI 17’207 0.4%  Dow 46’613 0.7%  DAX 24’252 0.1%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 5’609 1.0%  Gold 4’199 1.4%  Bitcoin 89’588 -1.3%  Dollar 0.7991 -0.2%  Öl 62.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Anleger freuen
Was die BASF-Aktie nach klar gesenktem Ziel wieder antreibt
Givaudan-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung auf "Buy" - Kursziel angehoben
NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei?
ASML-Aktie fest: Starker KI-Boom sorgt für Rekordaufträge
Suche...
200.- Saxo-Deal

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

802.48
CHF
23.96
CHF
3.08 %
16:14:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 14:25:12

ASML NV Halten

ASML NV
802.48 CHF 3.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 810 auf 875 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe insgesamt gute Kennziffern ausgewiesen, wobei vor allem die Verdopplung des Auftragseingangs überzeugt habe, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2026 hält er für zu konservativ./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Halten
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
889.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
873.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten