ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
802.48CHF
23.96CHF
3.08 %
16:14:20
BRXC
15.10.2025 14:25:12
ASML NV Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 810 auf 875 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe insgesamt gute Kennziffern ausgewiesen, wobei vor allem die Verdopplung des Auftragseingangs überzeugt habe, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2026 hält er für zu konservativ./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
889.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
873.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
