Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 -0.7%  SPI 17’014 -0.6%  Dow 45’380 -0.1%  DAX 23’725 0.5%  Euro 0.9324 -0.3%  EStoxx50 5’347 0.5%  Gold 3’630 1.2%  Bitcoin 89’000 0.2%  Dollar 0.7938 -0.5%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Suche...

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Medienbericht 08.09.2025 16:24:40

ASML investiert wohl in Mistral AI und wird grösster Anteilseigner

ASML investiert wohl in Mistral AI und wird grösster Anteilseigner

ASML hat sich einem Medienbericht zufolge entschieden, der grösste Anteilseigner des französischen KI-Startups Mistral AI zu werden.

ASML NV
625.92 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen
Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, führt der niederländische Chipausrüster ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.

ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.

Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 2,05 Prozent auf 673,70 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

Weitere Links:

ASML NV-Aktie: Experten empfehlen ASML NV im August mehrheitlich zum Kauf
So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trotz Dividendenabschlag: ASML-Aktie erholt sich vom Abwärtstrend

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?