|Medienbericht
|
08.09.2025 16:24:40
ASML investiert wohl in Mistral AI und wird grösster Anteilseigner
ASML hat sich einem Medienbericht zufolge entschieden, der grösste Anteilseigner des französischen KI-Startups Mistral AI zu werden.
ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.
ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.
Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 2,05 Prozent auf 673,70 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
Bildquelle: ASML