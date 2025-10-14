ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 780 auf 795 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Halbleiterindustrie-Zulieferers signalisierten einen Rückgang des Auftragsbestands und Ausblick für 2026 in etwa auf Vorjahresniveau, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei in den vergangenen sechs Wochen um über 40 Prozent gestiegen, ohne dass sich die Konsensprognosen für Umsatz und Gewinn wesentlich geändert hätten. Er geht davon aus, dass die Aktie allein aufgrund der positiven Stimmung im Bereich KI nur begrenztes Aufwärtspotenzial hat./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
795.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
881.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
884.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.14%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Powell, LVMH und ASML sorgen für gute Stimmung (Dow Jones)
|
15.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|13:09
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:37
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:23
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:09
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:37
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:23
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:09
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|817.19
|1.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:11
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|13:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASML NV Buy
|13:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|13:05
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|13:05
|
Bernstein Research
ABB Underperform
|13:02
|
Bernstein Research
Pernod Ricard Outperform
|13:01
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy