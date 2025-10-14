ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
814.72CHF
36.19CHF
4.65 %
11:27:32
BRXC
15.10.2025 10:17:09
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei aber auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
780.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
877.30 €
Abst. Kursziel*:
-11.09%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
879.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.30%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
