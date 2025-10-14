Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’468 0.3%  SPI 17’204 0.3%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’276 0.2%  Euro 0.9312 0.1%  EStoxx50 5’632 1.4%  Gold 4’193 1.2%  Bitcoin 90’061 -0.8%  Dollar 0.8003 -0.1%  Öl 62.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro nach
ASML-Aktie fest: Starker KI-Boom sorgt für Rekordaufträge
Roche darf Bau 52 in Basel abreissen - Aktie in Rot
NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei?
DroneShield präsentiert neue Softwareplattform - Aktie nach Rally dennoch unter Druck
Suche...
200.- Saxo-Deal

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

814.72
CHF
36.19
CHF
4.65 %
11:27:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 10:17:09

ASML NV Hold

ASML NV
814.72 CHF 4.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei aber auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
780.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
877.30 € 		Abst. Kursziel*:
-11.09%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
879.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.30%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:17 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 811.64 4.25% ASML NV