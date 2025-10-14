ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 935 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Ausrüsters für die Chip-Industrie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) übertreffe die Erwartung dagegen um zwei Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es nun mehr Klarheit./bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1’050.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
877.70 €
|
Abst. Kursziel*:
19.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
884.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.68%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|13:09
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:37
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:23
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|817.19
|1.83%
