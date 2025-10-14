Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’655 1.0%  SPI 17’387 0.7%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’185 0.0%  Euro 0.9303 0.2%  EStoxx50 5’631 0.5%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 88’869 0.8%  Dollar 0.7981 0.1%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Analyse: Nestlé-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Investment-Tipp ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Roadster bleibt in der Warteschleife: Tesla-Fan zieht Konsequenzen auf YouTube
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

817.19
CHF
14.71
CHF
1.83 %
09:00:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 12:23:16

ASML NV Buy

ASML NV
817.19 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 935 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Ausrüsters für die Chip-Industrie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) übertreffe die Erwartung dagegen um zwei Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es nun mehr Klarheit./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1’050.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
877.70 € 		Abst. Kursziel*:
19.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
884.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.68%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:09 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:37 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:23 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:05 ASML NV Buy UBS AG
15.10.25 ASML NV Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 817.19 1.83% ASML NV