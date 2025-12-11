Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|
11.12.2025 15:19:43
Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Givaudan-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte.
Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:03 Uhr 7.8 Prozent auf 3’045.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 41’781 Stück. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 21.8 Prozent. Die Givaudan-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag im Sinkflug (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SPI mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Givaudan (finanzen.ch)
|
10.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verliert (finanzen.ch)
|14:28
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
