Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte.

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:03 Uhr 7.8 Prozent auf 3’045.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 41’781 Stück. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 21.8 Prozent. Die Givaudan-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

