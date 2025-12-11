Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’912 -0.1%  SPI 17’744 -0.1%  Dow 47’973 -0.2%  DAX 24’245 0.5%  Euro 0.9331 -0.2%  EStoxx50 5’755 0.8%  Gold 4’231 0.1%  Bitcoin 71’608 -2.6%  Dollar 0.7947 -0.7%  Öl 61.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Givaudan1064593NVIDIA994529Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EEII verschiebt Jubin-Frères-Übernahme auf 2026 - Aktie stabil
Bitcoin gibt nach: Fed-Zinssenkungshoffnung kann nicht stützen
Deutlicher Anstieg bei Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe
Lonza-Aktie verliert: Plattform Cocoon erhält FDA-Zulassung
Suche...
eToro entdecken

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Blick 11.12.2025 15:19:43

Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Givaudan-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Givaudan
3066.50 CHF -7.19%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte.

Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:03 Uhr 7.8 Prozent auf 3’045.00 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 41’781 Stück. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 21.8 Prozent. Die Givaudan-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:28 Givaudan Overweight Barclays Capital
04.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:39 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11:59 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
10:23 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
10:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
09:31 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’445.44 19.58 BSNS9U
Short 13’721.45 13.67 S8QBLU
Short 14’228.09 8.91 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’911.92 11.12.2025 15:10:33
Long 12’384.65 19.73 SP2B8U
Long 12’087.88 13.67 SW5B0U
Long 11’586.30 8.97 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’047.00 -7.78% Givaudan AG

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Nach US-Zinsentscheid: SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Wall Street schwächelnd erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:25 Generalstreik in Portugal gegen neues Arbeitsrecht
15:20 GESAMT-ROUNDUP 2: Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2025 - 15.15 Uhr
15:15 ROUNDUP 2/Nato-Generalsekretär: 'Wir sind Russlands nächstes Ziel'
15:15 Aktien New York Ausblick: Auf Euphorie folgt Skepsis - Oracle enttäuscht
15:13 ROUNDUP: EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
15:11 Aktien Frankfurt: Dax schüttelt Angangsverluste ab - Erholung setzt sich fort
15:02 ROUNDUP/Bauern besorgt: Kosten steigen, Preise fallen
15:18 Nach Zinssenkung der US-Notenbank: Bitcoin gibt nach
14:52 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet deutlich