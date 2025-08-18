|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bedeutende Änderung
|
18.08.2025 13:44:00
Amazon-Aktie schwächelt: Amazon stellt Appstore für Android diese Woche ein
Der Online-Riese Amazon stellt nach 14 Jahren seinen digitalen Marktplatz für Android-Geräte ein und zieht damit einen Schlussstrich unter seine Zusammenarbeit mit Google.
• Funktion für Android-Nutzer werden beendet
• Eigene Softwareprodukte sollen zum Einsatz kommen
Angekündigt wurde es schon im Februar, jetzt ist wirklich Schluss: Zum 20. August 2025 kommt das Ende von Amazons Appstore für Android. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit, während Amazon sowohl Fernsehgeräte als auch mobile Endgeräte auf Google-Basis betrieb, setzt der US-Konzern künftig auf eigene Entwicklungen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass sich der Appstore trotz starker Bemühungen von Seiten Amazons nie wirklich gegen den dominanten Konkurrenten Google Play Store durchsetzen konnte.
Was bedeutet das für die Nutzer?
Nach dem 20. August können Nutzer über den Amazon Appstore für Android somit keine Apps von Drittanbietern mehr herunterladen oder Updates beziehen. In diesem Zusammenhang garantiert Amazon ebenso nicht mehr, dass heruntergeladene Apps auf Android-Geräten funktionieren.
Daneben seien auch In-App-Käufe nicht mehr möglich. Nutzer, die noch Amazon Coins besitzen, sollten diese bis zum genannten Stichtag aufbrauchen. Allerdings hat der US-Konzern zumindest versprochen, nicht eingelöste Coins nach der Einstellung zu erstatten.
Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Das Aus des Appstore betrifft lediglich die Android-Version, d.h. auf den unternehmenseigenen Geräten Fire TV und Fire Tablets bleibt der Store auch künftig verfügbar.
So reagiert die Amazon-Aktie
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie fällt vorbörslich zeitweise um 0,36 Prozent auf 230,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazon
|
15.08.25
|Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}