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23.03.2026 13:29:37

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Überhöhte KI-Investitionen und ein im Vergleich zu den Wettbewerbern schwächeres Wachstum der Cloud-Plattform hätten die Stimmung für die Aktie kräftig belastet, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Frühindikatoren wie etwa der Auftragsaufbau und langfristige Zusagen deuteten jedoch auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung hin, sobald die Kapazitäten in Betrieb gingen. Die Sorgen wegen der Investitionen hält der Analyst für übertrieben./ck/rob/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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