|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nach Rekordumsatz
|
18.08.2025 10:39:55
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
Palantir erzielte erstmals einen Quartalsumsatz von über einer Milliarde US-Dollar, doch ein führender Investor sieht die Bewertung der Aktie als riskant an.
• Investor warnt vor einer als "extrem" eingestuften Bewertung und dem Risiko massiver Kursverluste
• Analystenkonsens an der Wall Street lautet auf "Halten", durchschnittliches Kursziel deutlich unter aktuellem Niveau
Die Palantir-Aktie hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Rekordserie hingelegt und nach der Bilanzvorlage ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese Entwicklung steht jedoch im Kontrast zu den Bedenken eines prominenten Investors, der das Unternehmen als überbewertet einstuft.
Allzeithochs nach starkem Quartalsbericht
Am 5. August 2025 meldete Palantir für das zweite Quartal 2025 einen Umsatz von 1,003 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit überschritt der Umsatz des Unternehmens erstmals in seiner Geschichte die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Besonders stark wuchs das US-Geschäft mit Unternehmen, wo der Umsatz um 93 Prozent auf 306 Millionen US-Dollar zulegte. Die Aktie reagierte an der NASDAQ mit einem deutlichen Kursplus und erreichte am Tag der Bilanzvorlage ein neues Rekordhoch, welches ein paar Tage danach noch übertroffen wurde und nun bei 190 US-Dollar liegt.
Führender Investor sieht hohes Risiko
Die positive Geschäftsentwicklung steht nach Ansicht des Top-Investors Stone Fox Capital (SFC) im Widerspruch zur Bewertung der Aktie, wie TipRanks berichtet. SFC, der zu den besten drei Prozent der Finanzexperten auf TipRanks gehört, warnt, dass die Aktie von Palantir zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 100 gehandelt werde, was "exzessiven Optimismus" widerspiegele. Als Beispiel für die extreme Bewertung nennt der Investor die Aktienverwässerung: In den letzten zwölf Monaten wurden 148 Millionen zusätzliche Aktien ausgegeben, was dem Unternehmen eine zusätzliche Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden US-Dollar verschaffte - dem Siebenfachen des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes von 4,15 Milliarden US-Dollar. Der Investor schätzt das Risiko als erheblich ein und warnt, dass ein Rückschlag mehr als 75 Prozent des Aktienwerts vernichten könnte. SFC vergibt daher die Einstufung "Strong Sell".
Analysten-Konsens liegt bei "Halten"
Die generelle Einschätzung der Wall Street fällt weniger drastisch aus, ist aber ebenfalls nicht uneingeschränkt optimistisch. Gemäss den Daten von TipRanks stufen 13 Analysten die Aktie mit "Halten", fünf mit "Kaufen" und zwei mit "Verkaufen" ein. Der resultierende Konsens ist daher "Neutral" oder "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 154,56 US-Dollar, und damit unter dem Schlusskurs von Freitag (177,17 US-Dollar). Am Montag geht es vorbörslich an der NASDAQ für die Palantir-Aktie zeitweise um 1,37 Prozent runter auf 174,74 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Palantir
|
15.08.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Palantir-Aktie tiefer: Palantir verteidigt Polizeisoftware gegen Datenschutzkritik (AWP)
|
11.08.25
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.08.25
|Palantir weist Vorwürfe gegen Polizei-Software zurück (Spiegel Online)
|
08.08.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Palantir-Aktie mit neuem Rekordhoch dank starkem Milliardenumsatz (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Trump-Putin-Treffen: SMI leichter -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter, während auch der deutsche Leitindex nachgibt. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}