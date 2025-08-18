Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
SpaceX-Riesenrakete soll wieder starten
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Keine Mehrheit für MFE zum Stichtag
Nach Rekordumsatz 18.08.2025 10:39:55

Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung

Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung

Palantir erzielte erstmals einen Quartalsumsatz von über einer Milliarde US-Dollar, doch ein führender Investor sieht die Bewertung der Aktie als riskant an.

Palantir
141.05 CHF -1.13%
• Palantir-Aktie erreichte nach einem starken Quartalsbericht neue Allzeithochs
• Investor warnt vor einer als "extrem" eingestuften Bewertung und dem Risiko massiver Kursverluste
• Analystenkonsens an der Wall Street lautet auf "Halten", durchschnittliches Kursziel deutlich unter aktuellem Niveau

Die Palantir-Aktie hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Rekordserie hingelegt und nach der Bilanzvorlage ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese Entwicklung steht jedoch im Kontrast zu den Bedenken eines prominenten Investors, der das Unternehmen als überbewertet einstuft.

Allzeithochs nach starkem Quartalsbericht

Am 5. August 2025 meldete Palantir für das zweite Quartal 2025 einen Umsatz von 1,003 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit überschritt der Umsatz des Unternehmens erstmals in seiner Geschichte die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Besonders stark wuchs das US-Geschäft mit Unternehmen, wo der Umsatz um 93 Prozent auf 306 Millionen US-Dollar zulegte. Die Aktie reagierte an der NASDAQ mit einem deutlichen Kursplus und erreichte am Tag der Bilanzvorlage ein neues Rekordhoch, welches ein paar Tage danach noch übertroffen wurde und nun bei 190 US-Dollar liegt.

Führender Investor sieht hohes Risiko

Die positive Geschäftsentwicklung steht nach Ansicht des Top-Investors Stone Fox Capital (SFC) im Widerspruch zur Bewertung der Aktie, wie TipRanks berichtet. SFC, der zu den besten drei Prozent der Finanzexperten auf TipRanks gehört, warnt, dass die Aktie von Palantir zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 100 gehandelt werde, was "exzessiven Optimismus" widerspiegele. Als Beispiel für die extreme Bewertung nennt der Investor die Aktienverwässerung: In den letzten zwölf Monaten wurden 148 Millionen zusätzliche Aktien ausgegeben, was dem Unternehmen eine zusätzliche Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden US-Dollar verschaffte - dem Siebenfachen des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes von 4,15 Milliarden US-Dollar. Der Investor schätzt das Risiko als erheblich ein und warnt, dass ein Rückschlag mehr als 75 Prozent des Aktienwerts vernichten könnte. SFC vergibt daher die Einstufung "Strong Sell".

Analysten-Konsens liegt bei "Halten"

Die generelle Einschätzung der Wall Street fällt weniger drastisch aus, ist aber ebenfalls nicht uneingeschränkt optimistisch. Gemäss den Daten von TipRanks stufen 13 Analysten die Aktie mit "Halten", fünf mit "Kaufen" und zwei mit "Verkaufen" ein. Der resultierende Konsens ist daher "Neutral" oder "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 154,56 US-Dollar, und damit unter dem Schlusskurs von Freitag (177,17 US-Dollar). Am Montag geht es vorbörslich an der NASDAQ für die Palantir-Aktie zeitweise um 1,37 Prozent runter auf 174,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Palantir 140.37 -1.61% Palantir

