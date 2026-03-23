Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ross Sandler hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler etwas an in der Erwartung, dass die Künstliche Intelligenz zu einem agentischen Dienst reift. Die Cloud-Sparte AWS sollte ihr Wachstum in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigen./tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 205.37
|
Abst. Kursziel*:
46.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 205.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.06%
|
Analyst Name::
Ross Sandler
|
KGV*:
-
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