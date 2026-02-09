Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.02.2026 
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

160.77
CHF
1.38
CHF
0.87 %
09.02.2026
BRXC
09.02.2026 22:31:04

Amazon Overweight

Amazon
160.77 CHF 0.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 208.72 		Abst. Kursziel*:
26.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 208.66 		Abst. Kursziel aktuell:
27.00%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

