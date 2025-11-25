NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Cloudsparte AWS im Blick
|
25.11.2025 07:12:00
Amazon-Aktie legt zu: Milliardeninvestition in KI-Infrastruktur für die US-Regierung geplant
Amazon hat eine massive Investition von einer zweistelligen Milliardensumme in den Ausbau seiner KI- und Supercomputing-Infrastruktur für US-Regierungsbehörden angekündigt.
• Infrastruktur soll über AWS Top Secret, AWS Secret und AWS GovCloud (US) Regionen hinweg erweitert werden
• Anleger zeigten sich erfreut und griffen zu
AWS forciert KI und HPC für den öffentlichen Sektor
Amazon Web Services (AWS) wird in den kommenden Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar investieren, um seine KI- und Hochleistungs-Computing (HPC)-Fähigkeiten speziell für US-Regierungskunden auszubauen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Investition, deren Umsetzung 2026 beginnen soll, dient dem Aufbau und der Bereitstellung der ersten zweckbestimmten KI- und HPC-Infrastruktur für die US-Regierung.
Konkret umfasst die Erweiterung den Zuwachs von nahezu 1,3 Gigawatt an Rechenkapazität in den AWS Top Secret, AWS Secret und AWS GovCloud (US) Regionen und deckt damit alle Klassifizierungsstufen ab. Regierungsbehörden erhalten dadurch erweiterten Zugriff auf AWS' umfassende KI-Dienste. Dazu zählen unter anderem Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock, sowie fortschrittliche Chips wie AWS Trainium und NVIDIA AI-Infrastruktur.
Beschleunigung von Staatsaufgaben im Fokus
Die Infrastrukturerweiterung soll es Bundesbehörden ermöglichen, Entdeckungen und Entscheidungsfindungen in kritischen Missionen zu beschleunigen. Genannt werden Anwendungen, die von der Cybersicherheit über die Arzneimittelforschung bis hin zu autonomen Systemen reichen. Durch die Integration von Simulation und Modellierungsdaten mit KI sollen beispielsweise Prozesse, die früher Wochen in Anspruch nahmen, in Stunden bewältigt werden können. Verteidigungs- und Geheimdienst-Workflows sollen in die Lage versetzt werden, Bedrohungen automatisch zu erkennen und Reaktionspläne zu generieren, indem Satellitenbilder, Sensordaten und historische Muster in beispiellosem Umfang verarbeitet werden.
AWS CEO Matt Garman kommentierte in der Aussendung, dass die Investition in die KI- und Cloud-Infrastruktur für die Regierung die Art und Weise, wie Bundesbehörden Supercomputing nutzen, grundlegend verändern werde. Er fügte hinzu, dass diese Investition Technologiebarrieren beseitige und die Position Amerikas in der Ära der KI festige.
Aktie im Aufwind - Analysten sehen Potenzial
Die Nachricht über die strategische Milliardeninvestition in das ertragsstarke Cloud-Geschäft wurde am Montag von den Investoren positiv aufgenommen. Die Amazon-Aktie schloss im NASDAQ-Handel 2,53 Prozent höher bei 226,28 US-Dollar.
Mit dem aktuellen Kurs bewegt sich das Papier weiter in Richtung seines 52-Wochen-Hochs von 258,60 US-Dollar. Das hohe Vertrauen der Analysten spiegelt sich in den Bewertungen wider: Laut TipRanks liegen 41 von 43 Ratings auf Kaufen, bei lediglich zwei Halte-Empfehlungen und keiner Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 294,97 US-Dollar und impliziert damit noch ein deutliches Aufwärtspotenzial. Das höchste Ziel wurde Anfang November von Wedbush mit 340 US-Dollar ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Montagabend zu (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen überwiegend im Plus
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag knapp im Minus starten. In Fernost sind unterdessen mehrheitlich Gewinne zu erkennen.