Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 82 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig sei die Anlagestory des Chemiekalienhändlers zwar intakt, kurzfristig dominierten aber Unsicherheiten, schrieb Suhasini Varanasi in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 50.26 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 43.26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 88’278 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 10.0 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen.

