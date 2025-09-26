Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|
26.09.2025 11:52:44
Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Brenntag SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 82 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig sei die Anlagestory des Chemiekalienhändlers zwar intakt, kurzfristig dominierten aber Unsicherheiten, schrieb Suhasini Varanasi in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 50.26 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 43.26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 88’278 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 10.0 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
