Aktien New York Schluss: Freitagsverlust abgehakt - Zinssenkungshoffnung

NEW YORK (awp international) - Auf ihrem Erholungspfad am Montag haben die US-Börsen die deutlichen Verluste vom Freitag abgehakt. Auftrieb gaben Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie vorsichtig optimistische Signale im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Der Dow Jones Industrial gewann 1,34 Prozent auf 44.173,64 Punkte, nachdem der Leitindex am Freitag im Zuge eines schwachen Arbeitsmarktberichts auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gesackt war. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zum Wochenstart um 1,87 Prozent auf 23.188,61 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Zuwachs von 1,47 Prozent auf 6.329,94 Zähler.

Personalien bei der US-Notenbank beschäftigten die Anleger. Gouverneurin Adriana Kugler gibt ihr Amt im Führungsgremium der Fed überraschend vorzeitig ab. Einen Grund nannte sie nicht. Präsident Donald Trump wittert nun seine Chance. Mit der anstehenden Neubesetzung will er den künftigen Kurs der Notenbank in seinem Sinn beeinflussen, denn das Gremium legt den wichtigen Leitzins fest, der indirekt das Wirtschaftswachstum fördern kann.

Dem US-Präsidenten obliegt die Nominierung der Fed-Gouverneure, die dann vom Senat bestätigt werden müssen. Von Fed-Chef Jerome Powell forderte Trump ebenfalls und bereits seit Längerem den Rücktritt, da dieser bisher einer Senkung der Leitzinsen widersprochen hat. Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Kuglers Amtszeit wäre im Januar zu Ende gegangen.

Dass Trump obendrein die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, Erika McEntarfer, feuerte und ankündigte, in den kommenden Tagen auch hier einen Ersatz bekanntgeben zu wollen, schürt Unsicherheit. Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, weckt das Vorgehen Trumps "einmal mehr die Angst vor der zukünftigen politischen Unabhängigkeit solcher Institutionen und Berichte".

Am New Yorker schien das Thema um die Personalien am Montag allerdings niemanden zu stören. Anleger waren guter Dinge - und auch Aktien-Stratege Michael Wilson von Morgan Stanley steht weiter positiv zu US-Aktien. Er verwies auf die V-förmige Erholung der Ergebniserwartungen von Analysten. Kursrücksetzer sieht er als Kaufchance.

Goldman-Sachs-Stratege David Kostin hob zudem angesichts der laufenden Berichtssaison die aussergewöhnlichen Wachstumsraten der grössten Tech-Konzerne, der "glorreichen Sieben", positiv hervor. Die Aktien von Alphabet , Apple , Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla legten am Montag um bis zu 3,6 Prozent zu. Bei Amazon aber blieb eine Kurserholung nach dem Freitagsrutsch aus, die Papiere gaben auf dem tiefsten Kursniveau seit Ende Juni nochmals um 1,4 Prozent nach.

Die Papiere des Halbleiterherstellers On Semiconductor brachen nach Quartalszahlen und Ausblick um 15,6 Prozent ein.

Die B-Aktien der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway verloren im Zuge einer Wertberichtigung auf den Anteil am Ketchup-Hersteller Kraft Heinz 2,9 Prozent.

Der Fahrdienst-Vermittler Lyft kooperiert mit dem chinesischen Technologie-Konzern Baidu bei der Einführung von Robotaxis in Europa. Der Start ist für 2026 in Deutschland und Grossbritannien geplant. Die Lyft-Aktien gewannen 3,4 Prozent und beendeten damit zunächst ihren jüngsten Abwärtstrend. Am Mittwoch legt das Unternehmen Quartalszahlen vor./ajx/he