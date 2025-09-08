Youngtimers Aktie 632685 / CH0006326851
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2025 21:00:36
Youngtimers engagiert Forvis Mazars als neue Prüfgesellschaft
Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers arbeitet künftig mit Forvis Mazars zusammen als externer Wirtschaftsprüfer. An der Generalversammlung im August konnte noch nicht darüber abgestimmt werden.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre freue sich Youngtimers, Forvis Mazars als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bekannt zu geben, teilte die an der SIX kotierte Gesellschaft am Montagabend mit. Da sich das Unternehmen von einem lokalen Schweizer Unternehmen zu einer internationalen Gruppe mit Aktivitäten in Europa, im Grossraum China und Australien entwickelt habe, sei das Prüfungsmandat an eine Firma mit globaler Reichweite übertragen worden.
Eine Generalversammlung zur Wahl des neuen Wirtschaftsprüfers werde zu gegebener Zeit einberufen, hiess es. Die bisherige Prüfungsgesellschaft Berney & Associés SA bleibt den Angaben zufolge noch bis zur Wahl von Forvis Mazars im Amt.
An der GV Anfang August hatte sich Berney Associés Audit nicht zur Wiederwahl als statutarischer Wirtschaftsprüfer und Konzernprüfer zur Verfügung gestellt. Gespräche mit mehreren Kandidaten für diese Aufgabe waren laut Youngtimers damals aber noch immer in Gang, weshalb an der GV nicht über eine neue Prüfgesellschaft abgestimmt werden konnte.
ys/
Nachrichten zu Youngtimers
Analysen zu Youngtimers
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI letztlich mit Verlusten -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street freundlich -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägten unterdessen Gewinne das Bild. An der Wall Street geht es nach oben. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}