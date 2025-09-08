Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
08.09.2025 18:48:38
Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora
Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia hat anlässlich des "World Sleep"-Kongresses positive Daten aus einer Vergleichsstudie zur Schlafmittel-Kategorie Dora gemeldet. Dabei seien in der FAERS-Untersuchung verschiedene Schlaftherapien bezüglich Missbrauchsanwendungen und wiederholter Einnahme verglichen worden, teilte Idorsia am Montagabend mit.
Am schlechtesten hätten in der vom Medical College of Georgia und der Johns Hopkins University durchgeführten Studie im Zusammenhang mit Missbrauch und Abhängigkeit sogenannte Benzodiazepine abgeschnitten, hiess es weiter. Dabei handelt es sich um Tranquilizer mit angsthemmender, beruhigender und entspannender Wirkung.
Die dualen Orexin-Rezeptor-Antagonisten (Dora) haben laut Idorsia in der Studie deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Im Portfolio von Idorsia ist Quviviq als solches Mittel in der EU für die Behandlung von Schlaflosigkeit zugelassen.
mk/ys
18:48
|Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora (AWP)
17:58
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
16:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia bricht am Montagnachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: SPI mit Abgaben (finanzen.ch)
12:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag gefragt (finanzen.ch)
12:27
|SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia schiebt sich am Montagvormittag vor (finanzen.ch)
05.09.25
|Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen (AWP)
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
