Hero erwirbt brasilianischen Snackhersteller

Der Verkauf sei Anfang September abgeschlossen worden, teilte Hero am Montag mit. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Die 2013 gegründete Super Saude stellt laut den Angaben insgesamt 36 Artikel unter der Marke "Pinati" her. Dazu zählen Nussriegel, zuckerfreie Snacks sowie jüngst lancierten Proteinriegel.

"Mit dieser Akquisition bauen wir unser Snackgeschäft aus und setzen so unsere Strategie um", wird Hero-Chef Christian Schierbaum in der Mitteilung zitiert. Hero selbsr sei in Brasilien bereits seit 1986 im Konfitüren-Bereich aktiv, hiess es weiter.

Lenzburg (awp)