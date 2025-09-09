Hero Aktie 624156 / CH0006241563
09.09.2025 05:55:00
Hero erwirbt brasilianischen Snackhersteller
Die Nahrungsmittelgruppe Hero hat in Brasilien eine Mehrheitsbeteiligung am Snackhersteller Super Saude Nutricional gekauft.
Die 2013 gegründete Super Saude stellt laut den Angaben insgesamt 36 Artikel unter der Marke "Pinati" her. Dazu zählen Nussriegel, zuckerfreie Snacks sowie jüngst lancierten Proteinriegel.
"Mit dieser Akquisition bauen wir unser Snackgeschäft aus und setzen so unsere Strategie um", wird Hero-Chef Christian Schierbaum in der Mitteilung zitiert. Hero selbsr sei in Brasilien bereits seit 1986 im Konfitüren-Bereich aktiv, hiess es weiter.
mk/ys
Lenzburg (awp)
