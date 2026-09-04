Adobe: Anil Chakravarthy wird CEO, Shantanu Narayen wird Verwaltungsratschef

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SMI-Kurs: 14’373.98 04.09.2026 10:36:32
Long 13’761.62 19.41 SYB31U
Long 13’452.60 13.68 SNB4VU
Long 12’892.86 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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