NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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28.09.2026 16:00:36
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start
Der NASDAQ 100 gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.
Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.75 Prozent schwächer bei 30’379.25 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.593 Prozent tiefer bei 30’426.63 Punkten, nach 30’608.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’312.03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’480.40 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 29’433.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 29’118.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 24’503.85 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20.52 Prozent nach oben. Bei 30’770.63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.58 Prozent auf 233.13 USD), Nebius (+ 2.07 Prozent auf 242.25 USD), Palo Alto Networks (+ 1.38 Prozent auf 379.92 USD), ASML (+ 1.11 Prozent auf 1’763.38 USD) und Ross Stores (+ 0.85 Prozent auf 238.13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-8.14 Prozent auf 285.07 USD), QUALCOMM (-7.11 Prozent auf 187.61 USD), DoorDash (-5.90 Prozent auf 181.95 USD), Intuit (-4.56 Prozent auf 263.22 USD) und Adobe (-4.41 Prozent auf 225.09 USD) unter Druck.
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’326’639 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.766 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.32 erwartet. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.78 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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