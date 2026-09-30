Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.59 Prozent auf 30’519.06 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 30’421.68 Zählern und damit 0.271 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’339.33 Punkte).

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30’415.16 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’530.02 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.304 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 29’433.43 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 30’276.35 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’679.99 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21.08 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Rocket Lab (+ 3.67 Prozent auf 72.26 USD), Intel (+ 3.03 Prozent auf 119.44 USD), Nebius (+ 2.30 Prozent auf 242.82 USD), Datadog A (+ 2.30 Prozent auf 274.74 USD) und Adobe (+ 2.05 Prozent auf 237.96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-5.46 Prozent auf 250.13 USD), Tesla (-1.69 Prozent auf 346.86 USD), MercadoLibre (-1.64 Prozent auf 1’696.60 USD), Ferrovial International SE Registered (-1.54 Prozent auf 53.73 USD) und AppLovin (-1.53 Prozent auf 300.97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3’694’742 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch