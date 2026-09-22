Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.45 Prozent auf 27’244.45 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.144 Prozent auf 27’161.20 Punkte an der Kurstafel, nach 27’122.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 27’272.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27’161.20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’166.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’788.98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’272.72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Monro Muffler Brake (+ 8.14 Prozent auf 13.95 USD), Rambus (+ 7.95 Prozent auf 104.67 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7.59 Prozent auf 2.77 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7.28 Prozent auf 7.52 USD) und OraSure Technologies (+ 7.18 Prozent auf 3.96 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil SMC (-5.24 Prozent auf 420.75 USD), AXT (-4.68 Prozent auf 76.19 USD), Intuit (-4.47 Prozent auf 290.53 USD), Adobe (-4.30 Prozent auf 238.78 USD) und Expedia (-4.13 Prozent auf 269.42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’516’575 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch