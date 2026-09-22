Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0.65 Prozent auf 30’681.39 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.046 Prozent stärker bei 30’496.43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30’482.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’699.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’496.43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’308.86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30’347.08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’761.07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 21.72 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Shopify A (+ 7.19 Prozent auf 147.84 USD), Astera Labs (+ 7.15 Prozent auf 365.10 USD), Sandisk (+ 7.02 Prozent auf 1’890.70 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.80 Prozent auf 1’364.61 USD) und O Reilly Automotive (+ 4.07 Prozent auf 86.25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Cisco (-5.83 Prozent auf 104.96 USD), Intuit (-4.47 Prozent auf 290.53 USD), Adobe (-4.30 Prozent auf 238.78 USD), Booking (-4.11 Prozent auf 161.59 USD) und Airbnb (-2.61 Prozent auf 162.49 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9’516’575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch