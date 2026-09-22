Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’953 0.0%  SPI 19’804 0.2%  Dow 51’919 -0.3%  DAX 25’579 0.0%  Euro 0.9396 -0.2%  EStoxx50 6’325 0.1%  Gold 4’358 0.3%  Bitcoin 71’043 0.1%  Dollar 0.8211 0.0%  Öl 99.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
LLB-Aktie: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
Adyen-Aktie: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
WACKER CHEMIE-Aktie: Trennung von Siltronic-Anteilen geplant
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

30’702.90
Pkt
220.55
Pkt
0.72 %
21:22:48
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ-Handel im Blick 22.09.2026 20:03:30

Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt am Dienstag an Wert.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0.65 Prozent auf 30’681.39 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.046 Prozent stärker bei 30’496.43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30’482.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’699.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’496.43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’308.86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30’347.08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’761.07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 21.72 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Shopify A (+ 7.19 Prozent auf 147.84 USD), Astera Labs (+ 7.15 Prozent auf 365.10 USD), Sandisk (+ 7.02 Prozent auf 1’890.70 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.80 Prozent auf 1’364.61 USD) und O Reilly Automotive (+ 4.07 Prozent auf 86.25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Cisco (-5.83 Prozent auf 104.96 USD), Intuit (-4.47 Prozent auf 290.53 USD), Adobe (-4.30 Prozent auf 238.78 USD), Booking (-4.11 Prozent auf 161.59 USD) und Airbnb (-2.61 Prozent auf 162.49 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9’516’575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Infineon vor dem Comeback? KI-Boom trifft Auto-Schwäche
13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.80 S2B9EU
Short 14’819.74 13.82 S3PBUU
Short 15’372.26 8.89 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’953.39 22.09.2026 17:30:09
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 30’708.17 0.74%