NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Adobe-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 108.54 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92.132 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 233.17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’482.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 114.82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 89.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch