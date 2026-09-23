Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Adobe-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Adobe-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 630.84 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 1.585 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 238.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 377.67 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 62.23 Prozent.
Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 98.92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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