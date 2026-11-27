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27.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 648,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 648,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 648,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 646,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 11'426 Stück.
Bei 661,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,10 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,60 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 37,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,31 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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