Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 648,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'888 Punkten notiert. Bei 649,20 CHF erreichte die Zurich Insurance-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 646,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 85'109 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 661,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 1,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 19,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 37,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,31 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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