Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 647,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'862 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 648,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 646,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 48'117 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Bei 661,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 19,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 37,80 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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