Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 540 auf 594 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Dass der Versicherer seine Finanzziele im Strategiezyklus 2025 bis 2027 erreiche, stehe nicht mehr in Frage, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Aber der Gegenwind werde stärker. Mit der Übernahme von Beazley hätten die Schweizer zwar einen globalen Marktführer im Spezialgeschäft geschaffen. Doch Zurich habe Beazley auf dem Höhepunkt seiner Profitabilität übernommen, und dessen Vorsteuergewinn habe sich im ersten Halbjahr 2026 halbiert. Dem diversifizierten Ertragsprofil und der guten Kapitalausstattung stünden das ebenfalls schwächelnde Firmenkundengeschäft und die hohe Bewertung gegenüber.

Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Aktie legte um 17:19 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.6 Prozent auf 648.80 CHF zu. Bisher wurden via SIX SX 99’663 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 13.8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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