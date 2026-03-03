Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind

Die Grundlagen: Was Strukturierte Produkte sind, wie sie funktionieren und worauf du achten musst.

In der ersten Folge unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie tauchen wir in die Grundlagen der Strukturierten Produkte ein: Was sie sind, wie sie sich von Aktien, Fonds und ETFs unterscheiden und welche Risiken du vor dem Investieren kennen solltest.

Host David Kunz spricht mit Dominique Böhler (Head Public Distribution Switzerland – Experte für Strukturierte Produkte) darüber, warum Strukis vor allem als flexible Portfolio-Beimischung dienen und wie Anleger ihre Markterwartung gezielt umsetzen können.

️ Über den Podcast:

Finanz.Punkt. ist der Podcast für deine finanzielle Bildung, präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss. In jeder Folge spricht Host David Kunz mit Expertinnen und Experten über Märkte, Geldanlage, Aktien, ETFs und digitale Assets – einfach erklärt, verständlich und auf den Punkt.

