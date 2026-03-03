Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’544 -2.1%  SPI 18’670 -1.9%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 24’014 -2.5%  Euro 0.9117 0.1%  EStoxx50 5’841 -2.4%  Gold 5’304 -0.4%  Bitcoin 52’932 -1.2%  Dollar 0.7842 0.7%  Öl 81.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Arbonia-Aktie dennoch schwächer: Umsatz legt 2025 zu
ALSO-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm gestartet
Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Xlife-Aktie etwas schwächer: Portfoliounternehmen Veraxa Biotech ebnet Weg zur NASDAQ-Kotierung
Suche...
Podcast 03.03.2026 09:44:49

Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten

Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten

Strukturierte Produkte lassen sich viel einfacher greifen, wenn du sie sauber nach Kategorien ordnest: Anlageprodukte vs. Hebelprodukte, dazu Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation.

Du hörst, wann ein Discount-Zertifikat oder ein BRC Sinn machen kann (Seitwärtsmarkt, Coupon/Cap, Puffer) und warum Tracker-Zertifikate oft wie ein ETF wirken - aber trotzdem anders funktionieren. Am Ende hast du eine klare Entscheidungslogik: Markterwartung, Risikobereitschaft, Ziel - und dann erst das passende Produkt.





Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung auf Spotify


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere Finanz.Punkt.- So stellst du sicher, dass du auch künftig keine Folge auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform verpasst.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/


Bildquelle: BX Swiss

Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind

Die Grundlagen: Was Strukturierte Produkte sind, wie sie funktionieren und worauf du achten musst.

In der ersten Folge unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie tauchen wir in die Grundlagen der Strukturierten Produkte ein: Was sie sind, wie sie sich von Aktien, Fonds und ETFs unterscheiden und welche Risiken du vor dem Investieren kennen solltest.

Host David Kunz spricht mit Dominique Böhler (Head Public Distribution Switzerland – Experte für Strukturierte Produkte) darüber, warum Strukis vor allem als flexible Portfolio-Beimischung dienen und wie Anleger ihre Markterwartung gezielt umsetzen können.

️ Über den Podcast:
Finanz.Punkt. ist der Podcast für deine finanzielle Bildung, präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss. In jeder Folge spricht Host David Kunz mit Expertinnen und Experten über Märkte, Geldanlage, Aktien, ETFs und digitale Assets – einfach erklärt, verständlich und auf den Punkt.

Abonniere jetzt Finanz.Punkt. – dem Podcast für deine finanzielle Bildung:
Spotify
Apple

Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind – Finanz.Punkt. – der Podcast für deine finanzielle Bildung

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:40 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter
09:38 Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt
09:37 ROUNDUP: Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Aktie lässt Luft ab
09:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
09:28 Gaspreis weiter im Höhenflug - Katar-Lieferungen bleiben gestoppt
09:24 Autozulieferer Stabilus will Geschäft mit der Rüstungsindustrie ankurbeln
09:21 ROUNDUP: Israel schickt weitere Soldaten in den Südlibanon
09:21 AfD-Chef kritisiert Angriffe auf Iran
09:13 ROUNDUP: Schwere Bombardierung erschüttern Teheran und Vororte
09:10 Aktien Frankfurt Eröffnung: Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter