|Podcast
|
03.03.2026 09:44:49
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten
Strukturierte Produkte lassen sich viel einfacher greifen, wenn du sie sauber nach Kategorien ordnest: Anlageprodukte vs. Hebelprodukte, dazu Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation.
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere Finanz.Punkt.- So stellst du sicher, dass du auch künftig keine Folge auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform verpasst.
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/
Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind
Die Grundlagen: Was Strukturierte Produkte sind, wie sie funktionieren und worauf du achten musst.
In der ersten Folge unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie tauchen wir in die Grundlagen der Strukturierten Produkte ein: Was sie sind, wie sie sich von Aktien, Fonds und ETFs unterscheiden und welche Risiken du vor dem Investieren kennen solltest.
Host David Kunz spricht mit Dominique Böhler (Head Public Distribution Switzerland – Experte für Strukturierte Produkte) darüber, warum Strukis vor allem als flexible Portfolio-Beimischung dienen und wie Anleger ihre Markterwartung gezielt umsetzen können.
️ Über den Podcast:
Finanz.Punkt. ist der Podcast für deine finanzielle Bildung, präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss. In jeder Folge spricht Host David Kunz mit Expertinnen und Experten über Märkte, Geldanlage, Aktien, ETFs und digitale Assets – einfach erklärt, verständlich und auf den Punkt.
Abonniere jetzt Finanz.Punkt. – dem Podcast für deine finanzielle Bildung:
Spotify
Apple
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI deutlich schwächer -- DAX unter 24'000 Punkten -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei kräftig im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Am Dienstag präsentieren sich die Börsen in Fernost mit Abgaben.